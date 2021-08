¿Amor o locura? Lyn May desenterró a su esposo para dormir con él

En las últimas semanas, Lyn May volvió a robar reflectores por su participación en un concurso de Venga la Alegría.

Y es que la reconocida vedette de la época de cine de ficheras ha hecho grandes locuras en su vida.

Pero, nada se compara como lo que hizo por amor: Desenterró el cadáver de su esposo para volver a dormir con él.

En la década de los 70 y 80, May fue todo un éxito en los centros nocturnos y el cine de ficheras.

Grandes detalles de la vida de Lyn están expuestos en el documental “Reina de la noche”, una producción de Netflix, en donde la vedette comparte créditos con otros figuras.

Dentro de la serie de revelaciones que hizo Liliana Guadalupe, nombre verdadero de la cantante, destacó algo que dejó con la boca abierta a muchos.

Lyn May cuenta toda la verdad…

Y es que la mujer desenterró a su esposo tras caer en depresión por su muerte. Se trató de Antonio Chio-Cuo, un restaurantero de origen chino.

Su matrimonio duró más de 25 años. “Perder a una persona se siente horrible y fue cuando realmente dije: ‘yo estoy tocando fondo’, me sentí mal”, afirmó May.

Asimismo, agregó: “Quería ir yo a sacarlo a mi marido del panteón y tenerlo ahí. Y pues estuve tan mal que sí fui y lo saqué y me lo traje a la casa y dormía con él”.

“Estuve como dos meses durmiendo con él. Yo me tapaba para dormirme y me tapaba. Mi mamá fue la que me empezó a hablar y me lo quitó”, recordó la vedette.

En total, la artista se casó 7 veces de los que destacan el director de cine Guillermo Calderon.

Además del restaurantero, también está un marino. La cantante no la tuvo fácil, ya que sufrió violencia intrafamiliar varias veces.