FOTOS. César Costa asombra con su juvenil aspecto a sus 80 años

César Costa es una de las celebridades más emblemáticos de México, quien el pasado 13 de agosto cumplió 80 años de edad.

Por esta razón, el actor sorprendió con su imagen, pues usuarios de redes sociales afirmaron que luce muy bien y hasta se hicieron memes al respecto.

Todo comenzó cuando la revista Caras publicó una entrevista con el protagonista de “Papá Soltero”, en la que habla sobre su sentir al llegar a los 80 años de edad.

En dicha plática confesó los sorprendido que se siente de llegar a esa edad.

“Soy el primer sorprendido de que sean 80 años porque no los siento. De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones”, afirmó.