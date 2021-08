Koeman: “Se nota que no está Messi, pero es algo que no se puede cambiar”

El FC Barcelona salvó un empate ante el Athletic Club (1-1) este sábado en la segunda fecha de LaLiga, gracias al estreno goleador en partido oficial de Memphis Depay, que igualó el tanto inicial de Iñigo Martínez.

El fútbol con público regresaba a la ‘Catedral‘ de San Mamés, donde algo más de 10 mil hinchas tuvieron la fortuna de volver a animar a los suyos 538 días después de que la pandemia por coronavirus echara el cierre a su estadio.

Con este empate, el Barça se queda con cuatro puntos y lidera la clasificación junto a Mallorca y Valencia, a falta de los partidos de este domingo, con Atlético y Real Madrid en busca de su segundo triunfo consecutivo.

Koeman fue cuestionado sobre la salida de Messi

El técnico holandés Ronald Koeman fue cuestionado en rueda de prensa sobre si Messi hubiera cambiado el rumbo del partido. Koeman aceptó que Messi imponía miedo cuando se enfrentaba a este tipo de rivales, pero señaló que Leo ya no está en el equipo y es algo que no se puede cambiar.

“Sí, es verdad. No me gusta hablar siempre del mismo, pero es que hablamos del mejor del mundo. El contrario tiene más miedo cuando está Messi. También para nosotros mismos. Si le das un pase a Leo, normalmente no la pierde. Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar”, afirmó el técnico en rueda de prensa.

Koeman: "𝐒𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢, pero eso no se puede cambiar" https://t.co/djfyK0RVis — MARCA (@marca) August 22, 2021

Pese a eso, Koeman valora el empate cosechado en San Mamés y destacó la actuación de Memphis Depay, asegurando que “es un gran jugador y por eso lo hemos fichado”.

“Es un gran jugador. Por esto lo hemos fichado. Para mí no es una sorpresa, en poco tiempo ha demostrado su calidad. Ha hecho un gran gol, una lástima su última oportunidad”, señaló Koeman finalizado el encuentro.

💥 @Memphis se estrena como goleador en partido oficial

👏 @yusufdemir_10, segundo austríaco que debuta oficialmente con el FC Barcelona 🔵🔴 #ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 22, 2021