OMS, alarmada por el aumento de los muertos por Covid-19 en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó este lunes su inquietud ante la posibilidad de que el Covid-19 deje 236 mil muertos adicionales en Europa en tres meses.

“La semana pasada, las muertes aumentaron un 11 % en el continente, con una proyección fiable que predice otros 236 mil decesos para el 1 de diciembre”, indicó en conferencia de prensa el director de la OMS para Europa, Hans Kluge.

Estos se sumarán a los 1.3 millones de fallecidos ya constatados.

Los países de la región han registrado mayores tasas de infección desde la aparición de la variante Delta, más contagiosa. Sobre 53 Estados miembros de la región, 33 informaron de un 10 % más de incidencia de casos en dos semanas, prosiguió Kluge.

Además de una mayor transmisibilidad de la variante Delta, la “flexibilización excesiva” de restricciones y los viajes veraniegos determinaron parte de este aumento. Y sobre todo porque el ritmo de vacunación se ralentizó.

“En las últimas seis semanas, la tasa se redujo en el 14 %, por la falta de acceso a las vacunas en algunos países, y la no aceptación a vacunarse en otros”, añadió Kluge, instando a un aumento en la producción y a compartir las dosis.

Mientras tres cuartas partes del personal sanitario de Europa está vacunado, algunos países solo alcanzan el 10 %, destaca la agencia de la ONU.

En países europeos de bajos y medianos ingresos solamente el 6 % de sus habitantes están completamente inmunizados, advirtió, recordando que la OMS recomendó una cobertura del 80 % para pasar página de la pandemia.

De acuerdo a sus datos, en ocho meses se han administrado casi 850 millones de dosis en la región, que se extiende hasta Asia Central.

En la región, al menos 413 mil 26 millones de personas están por completo vacunadas (44.2 % del total), según un recuento de la AFP este lunes.

A nivel mundial, fueron distribuidas 5 mil 239 millones de dosis.

En cuanto a inocular una tercera dosis, la OMS solicitó una moratoria para permitir a los países pobres aprovisionarse de vacunas.

“Una tercera dosis podría ser necesaria en el futuro para grupos de población y/o entornos específicos. No obstante, son necesarios más datos sobre el momento ideal y la dosificación del refuerzo, que pueden diferir según la vacuna”, señaló un portavoz de OMS Europa.

Para Kluge “es crucial que la población acepte vacunarse”, particularmente porque las medidas de salud pública y sociales se distendieron en varios lugares.

