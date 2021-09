VIDEO. Messi: “¿Por qué no avisaron antes, por qué no fueron al hotel?”

La polémica del juego Brasil-Argentina dejó mil imágenes para la historia y un enfado tremendo por parte de la delegación argentina, capitaneada por un Leo Messi que, tras la fuerte discusión, saltó sin camiseta al césped y estuvo conversando con las autoridades sanitarias junto al técnico Lionel Scaloni.

El delantero del PSG, visiblemente enfadado, ofreció su versión que fue captada por los micrófonos del campo.

“Hace tres días que estamos acá. Esperaron a que empezara el partido, ¿por qué no avisaron antes, por qué no fueron al hotel? Avisaban y listo. Nos está mirando el mundo”, dijeron Messi y un Scaloni muy enfadado, que también repitió los argumentos del número 10 de la Albiceleste.

"Escuchame, hace 3 días estamos acá y esperaron a que empezara el partido para decirnos que no podíamos jugar!?". El enojo de Messi con la organización brasileña. pic.twitter.com/SmtMHYjrV3 — Goal Argentina (@GoalArgentina) September 5, 2021

Scaloni se siente decepcionado

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dijo estar “muy triste” luego de la polémica suspensión del clásico contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

“Me pone muy triste. Yo no busco ningún culpable. No era el momento para hacerlo. Tenía que ser una fiesta para todos con los mejores del mundo y termina en esto. No encuentro palabras”, aseguró Scaloni en diálogo con TyC Sports.

“Como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que se los quieren llevar o deportar teníamos que hacer algo”, explicó el entrenador sobre la decisión de abandonar la cancha.

“El delegado de CONMEBOL me dijo que nos vayamos al vestuario”, agregó el entrenador de la Albiceleste.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 5, 2021

El superclásico Argentina-Brasil quedó suspendido por “decisión del árbitro” venezolano Jesús Valenzuela tras el ingreso de agentes sanitarios brasileños al campo de juego, dijo en un tuit la Conmebol, y agregó que será la FIFA la encargada de adoptar una decisión.

“El árbitro y el comisionado del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir”, aclaró la Conmebol.

El encuentro se suspendió al minuto 7 luego de que agentes sanitarios de Brasil ingresaron al campo de juego de la ex Arena Corinthians, en Sao Paulo, para intervenir por el caso de cuatro jugadores argentinos señalados por la autoridad nacional sanitaria brasileña (Anvisa) de incluir información falsa en sus declaraciones de protocolos anticovid.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021