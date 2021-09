Conozca más de la estela de la Reina Seis Cielo que se exhibe en Museo de Nueva York

Desde el pasado 2 de septiembre, una joya de la Cultura Maya, la estela Reina Seis Cielo, está expuesta en uno de los museos más visitados del mundo.

Esto debido a un convenio del Ministerio de Cultura y Deportes que busca promocionar la riqueza de la cultura Maya ante el mundo.

La estela Reina Seis Cielo (Wak Chanil Ajau) se exhibe en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York -The Met-.

¿Quién es la Reina Seis Cielo?

Wak Chanil Ajau fue una de las mujeres más influyentes e importantes del periodo Clásico Tardío de la Cultura Maya.

La historia de esta estela está plasmada en la Estela 24 de Naranjo-Sa’al, uno de las más importantes capitales antiguas de la civilización Maya que floreció en el municipio de Melchor de Mencos, en Petén, según detalló la cartera de cultura.

“Este monumento tallado en piedra narra su llegada, su autosacrificio y personificación como la Diosa de la Luna, así como su poderío en la estructura política y guerrera de la sociedad Maya que permitieron el restablecimiento del linaje real de este reino”, añadió.

“Seis Cielo fue la única mujer gobernante representada en una estela de monumentos contemporáneos. Sus vínculos con los linajes de los reinos prehispánicos 1Tikal y 2Dos Pilas la convierten en un foco importante para comprender el papel de las mujeres Mayas como madres, esposas y gobernantes en el turbulento panorama político del Clásico Tardío Maya”, explicó James A. Doyle en su estudio “Señora Seis Cielo y la definición del espacio ritual en Naranjo”.

Exhibición en Nueva York

Esta joya de arte prehispánico del país se exhibe podrá ser apreciada en el Great Hall del referido museo hasta el 30 de junio de 2024.

Esta exhibición es la primera parte de una exposición internacional sobre arte Maya en The Met. A Wak Chanil Ajau se le sumarán, en noviembre de 2022, 70 piezas prehispánicas para la muestra “Lives Of The Gods: Divinity In Maya Art” (“Vidas de los dioses: Divinidad en arte Maya”, por su traducción al español).