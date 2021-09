VIDEO. Tampa Bay derrota a Dallas en la última jugada del encuentro

Ryan Succop anotó un gol de campo en el último suspiro y el legendario Tom Brady y sus Tampa Bay Buccaneers lograron una dramática victoria ante los Dallas Cowboys el jueves en un emocionante inicio de temporada de la NFL.

Succop, el pateador de los Buccaneers, anotó un gol de campo de 36 yardas a falta de siete segundos para el final del partido que le dio a los actuales campeones del Super Bowl un triunfo 31-29 en su Raymond James Stadium.

El lanzamiento de Succop fue posible gracias a un excepcional último ‘drive‘ de Brady, que a sus 44 años se acaba de embarcar en la temporada 22 de su carrera.

Emocionante arranque de la NFL

Greg Zuerlein había puesto a los Cowboys por delante 29-28 a falta de un minuto y 22 segundos de partido. En ese tiempo Brady completó un par de pases cruciales a su eterno socio Rob Gronkowski y otro de 24 yardas a Chris Godwin que pusieron a los Bucks en el rango de gol de campo.

“Todo el mundo estaba muy preparado, habíamos trabajado bastante en eso durante el campo de entrenamiento, así que es bueno que esa situación se produjera”, dijo Brady después.

“Hay mucho que mejorar, Ryan hizo un gran lanzamiento al final, y la defensa hizo algunas acciones realmente importantes. Pero tenemos que volver a trabajar”, pidió el ex mariscal de campo de los New England Patriots.

Brady terminó con 379 yardas de pase, completando 32 de 50 intentos y pasando para cuatro touchdowns, una actuación como la de los mejores tiempos del siete veces campeón del Super Bowl.

Dos de los touchdowns de Tampa Bay llegaron a través de Gronkowski, amigo íntimo de Brady y ex compañero de los New England Patriots.

“Hemos jugado juntos mucho tiempo”, subrayó Brady. “Tenemos muchas armas conjuntas”.

La derrota fue dolorosa para el mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, que regresaba a la competición después de su grave lesión del año pasado que lo dejó fuera durante casi toda la temporada.

Prescott lanzó para 403 yardas de pase y tres touchdowns.

