Jugadores sudamericanos reciben autorización de FIFA para jugar este fin de semana

Los futbolistas sudamericanos y mexicanos que disputan el campeonato inglés podrán jugar con sus clubes este fin de semana después de que sus federaciones nacionales hayan retirado al petición de sanción por no haber comparecido en la última ventana internacional, anunció la FIFA este sábado.

Algunos clubes de la Premier League, como los dos de Mánchester (United y City), Liverpool, Chelsea y Leeds se negaron a que sus futbolistas latinoamericanos viajasen a sus países de origen para disputar los últimos clasificatorios para Catar-2022 ya que a su regreso hubiesen tenido que cumplir un aislamiento de 10 días impuesto por las autoridades sanitarias británicas como consecuencia de la pandemia.

Por este motivo, las Federaciones de Brasil, Chile, Paraguay y México habían reclamado a la FIFA que aplicase la norma que suspende por cinco días a todos aquellos futbolistas que no acudan al llamado de sus selecciones, por lo que no habrían podido disputar los encuentros de la 4ª jornada de la Premier League, este mismo fin de semana.

Esta decisión de algunos clubes ingleses afectaba también a algunos jugadores africanos, como Mohamed Salah, liberado por el Liverpool solo para jugar el segundo partido de Egipto contra Gabón, después de haberse perdido el primero contra Angola.

Premier League players cleared to play this weekend by FIFA after Brazil, Chile, Mexico and Paraguay waive automatic five-day restriction. Talks continuing to find a solution with UK government over red-list quarantine rules for the October window.

— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) September 10, 2021