Muere el ex Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia

El doctor Jorge Mario García Laguardia falleció el lunes, 13 de septiembre de 2021, según lo confirmó el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade.

Varios colegas del otrora abogado lamentaron su fallecimiento y le recordaron como un insigne profesional y jurista, como pocos.

García Laguardia asumió el cargo de PDH el 1 de julio de 1993, para completar el periodo para el cual había sido nombrado inicialmente Ramiro De León Carpio, quien renunció a dicho puesto para asumir como presidente de la República, tras el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías. Finalizó su periodo en 1997.

La noticia de su deceso fue confirmada por el actual PDH, Jordán Rodas Andrade, quien lamentó la pérdida del también académico y jurista.

#NotaDeDuelo | El @PDHgt @JordanRodas lamenta el sensible fallecimiento de Jorge Mario García Laguardia Ex Procurador #DDHH, Ex Magistrado @CC_Guatemala, destacado jurista, académico e investigador. Expresa sus condolencias a su familia y amistades por tan irreparable pérdida. pic.twitter.com/v2DjdbKalc

— PDH Guatemala (@PDHgt) September 14, 2021