“No me he vacunado”, dijo Giammattei en julio; cinco días después de fecha de primera dosis

Este viernes, 17 de septiembre, se confirmó que el presidente Alejandro Giammattei ya tenía completo el esquema de vacunación anticovid.

Esto, pese a que en repetidas ocasiones asegurara que no se vacunaría a pesar de sus problemas físicos y de salud.

“Yo todavía no me la he puesto, la vacuna, y no porque no quiera (…) a pesar de mi edad, mi problema físico, del problema que tengo en el corazón, a pesar de todo, que tengo todas las características para poderme poner la vacuna, he decidido no hacerlo sino quedarme esperando a ser de los últimos”, expresó el mandatario en un acto público el pasado 19 de julio.