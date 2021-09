Sebastián Bini sustituye a Fabricio Benítez como técnico de Cobán Imperial

La directiva de Cobán Imperial sorprendió este miércoles a su afición, no tanto por la destitución del entrenador guatemalteco, Fabricio Benítez, si no por la contratación de los argentinos Sebastián Bini y Matías Tatangelo.

Y es que este miércoles se confirmó la salida de la “Chapa” Benítez como técnico de los “Príncipes Azules” por malos resultados, pero junto con su destitución también se anunció al nuevo técnico.

“El Club Social y Deportivo Cobán Imperial hace oficial la salida del profesor Fabricio Javier Benitez de la dirección técnica del Club, así mismo del Profesor Pablo Sebastián Rodríguez Carvajal, asistente técnico”, anunció el club en sus redes sociales.

“Gracias Chapa. El Club Social y Deportivo Cobán Imperial te agradece profundamente el trabajo, la entrega, dedicación y sobre todo la pasión que has puesto por Cobán Imperial, esto no es un adiós, es un hasta pronto, siempre has sido, eres y serás de nuestra casa, te deseamos éxitos en todo lo que se venga”, agrega el breve comunicado.

Y minutos después, hizo oficial las contrataciones de Bini y Tatangelo. “De manera oficial a su noble afición, medios de comunicación y público en general hace saber la contratación de los nuevos miembros del cuerpo técnico: Sebastián Bini, director técnico y Matías Tatangelo, asistente técnico. Sean Bienvenidos a su casa, la casa de los “Príncipes Azules” de Cobán Imperial”, escribió el club en sus redes sociales.