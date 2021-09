Conmebol y UEFA anuncian partido entre campeones de Copa América y Eurocopa

La Conmebol y la UEFA han anunciado hoy la ampliación de su actual cooperación, así como la organización de un partido entre el ganador de la Conmebol Copa América 2021, Argentina, y el ganador de la Eurocopa 2020, Italia, durante la ventana internacional de Junio de 2022 en una sede a confirmar.

La organización de este partido se enmarca en la ampliación de la cooperación entre la Conmebol y la UEFA, que incluye especialmente el fútbol femenino, el futsal y las categorías juveniles, el intercambio de árbitros, así como los programas de formación técnica.

⚽ #EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.

🤝 The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.

— UEFA (@UEFA) September 28, 2021