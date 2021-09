Giammattei habla de vacunación: “Pueden seguir tomando su viagra, les va seguir funcionando”

El presidente Alejandro Giammattei confirmó este jueves, 30 de septiembre, que ya se vacunó contra Covid-19 y reiteró el llamado a la población a inmunizarse.

“Aunque ustedes no me lo crean voy entrando a la adultez mayor, a pesar que tengo el chasis torcido todavía parezco joven, a lo 65 nos vacunamos recientemente y no tuvimos ninguna complicación”, expresó.