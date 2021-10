Galilea Montijo se somete a tratamiento estético para rejuvenecer el cuello

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un live, desde donde se captó en un consultorio médico, preocupando a muchos.

Sin embargo, a la presentadora no le pasó nada malo y se dejó ver al lado de la doctora que se encargaría de realizarle un tratamiento estético.

Ella aclaró también la razón por la que decidió probar la terapia que le dará un aspecto más rejuvenecido a su cuello a través de la estimulación del colágeno y la elastina de la piel.

“Es para estimular colágeno sin necesidad de inyectar absolutamente nada, el objetivo es que las células trabajen, las células están dormidas desde que tenemos 25 años y es un procedimiento para que empiecen a trabajar, a generar colágeno y elastina. Es un tratamiento para rejuvenecer”, indicó la doctora.

La celebridad compartió a la cámara de su teléfono que debido a una herencia familiar por línea materna, no le gusta mucho la elasticidad y el aspecto de su cuello, y se dijo dispuesta a cambiarlo.

“Es que vean, mi madre que amo no me heredó dinero, me heredó esto, mi cuello, pero bueno, ayuda muchísimo el resultado, está cañón (el tratamiento)”.