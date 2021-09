Linda Evangelista queda “brutalmente deforme” tras tratamiento estético

Linda Evangelista afirma lucir “irreconocible” después de haber quedado “brutalmente desfigurada” a consecuencia de un tratamiento médico estético, según explicó en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

La súper modelo de 56 años denuncia haber quedado “permanentemente deforme”, después de que la criolipolisis (una intervención para reducir grasa) a la que se sometió resultara dando el efecto contrario.

A través del comunicado confesó por qué había desaparecido de la escena pública y no había vuelto a las pasarelas como muchas de sus compañeras, las míticas top models de los 90, entre ellas Claudia Schiffer o Cindy Crawford.

“A todos mis seguidores, que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso. He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido”, explicó.

“Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, ‘irreconocible’, añadió.

”He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o HAP [por sus siglas en inglés]”, detalló Evangelista, “un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento”.

Momentos duros para la modelo

Linda Evangelista afirmó que la hiperplasia no solo ha destruido su medio de vida, sino que además le ha sumido en una profunda depresión.

“Estoy en un ciclo de profunda depresión, honda tristeza, y en las más bajas profundidades del autodesprecio. Me he convertido en una ermitaña”.

Con esta denuncia, concluye en el comunicado, “intento librarme de mi vergüenza y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir de esta forma. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma”.

Sus colegas no dudaron en escribirle mensajes motivadores, haciéndole saber que le brinda su apoyo.

Naomi Campbell: “Te aplaudo por tu valentía y tu fuerza. Por compartir tu experiencia y no seguir siendo una rehén. Sabes que te quiero. Te queremos, y estamos aquí para ti, siempre a tu lado. No me puedo imaginar el dolor mental que has debido pasar estos cinco años.”.

Amber Valletta: “Eres tan valiente, te queremos y te apoyamos”.

Helena Christensen: “Honestamente puedo decir que rompí a llorar al leer esto. No solo porque sabía en mi corazón que de alguna manera habías estado pasando silenciosamente por algo profundamente personal y perturbador, sino también porque pensé en todas las cicatrices que la vida nos deja a todos, ya sean físicas o emocionales”.