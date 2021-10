Filtran fotos que revelarían romance entre Selena Gomez y Chris Evans

Las redes sociales han estallado de emoción luego de que comenzaran a circular rumores de una posible relación entre dos famosos: se trata de Chris Evans y Selena Gomez.

Estas especulaciones empezaron a surgir cuando el actor comenzó a seguir a la cantante en Instagram; sin embargo, las cosas van más allá.

Resulta que los famosos se convirtieron en tendencia en Twitter después de que fueran captados juntos.

Chris Evans y Selena Gomez fueron vistos saliendo del mismo restaurante, comenzaron a seguirse recientemente en IG también 👀 y los rumores dicen que están saliendo. 🤍 #ChrisEvans #SelenaGomez pic.twitter.com/B0y0Fgwj1S — Maximoff (@maximoff_je) October 7, 2021

A principios de este mes, los paparazzi los captaron saliendo de un estudio de grabación en la ciudad de Los Ángeles, y luego, varios días después, fueron vistos saliendo juntos del mismo restaurante.

Pero eso no es todo, ya que también se ha viralizado un video de la visita que la estrella hizo al programa “Watch What Happens Live”, donde expresó abiertamente su atracción por Chris.

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo? Es muy lindo”, a lo que el presentador Andy Cohen dijo: “Creo que te amará”.

Más allá de la nueva interacción en Instagram y las fotos, ninguno de los dos ha hablado sobre su supuesto romance, aunque la idea aparentemente emociona a sus millones de fans.

Algunos otros señalaron que es posible que ellos solo sean amigos o que estén trabajando juntos en algún proyecto, pero eso aún no se ha revelado.

Mientras tantos, los fans están ansiosos de que alguno revela la verdad.

La soltería de la cantante

El año pasado Selena Gomez confesó sentirse “cómoda estando soltera”, que ya ha tenido varias relaciones con personajes públicos como Justin Bieber y The Weeknd.

La celebridad dijo que ahora se centra “en lo que la hace feliz” y no se está “precipitando” en buscar un nuevo romance por el momento.

“Ella se siente cómoda saliendo con chicos, pero también se siente cómoda estando soltera. No se está apresurando en nada en absoluto”, contó una fuente cercana.

Sin embargo, hace unos meses se la relacionó con la estrella de la NBA Jimmy Butler, pero parece que ella está decidida a mantener “sus opciones abiertas”.

“Selena ha disfrutado pasando el rato con Jimmy, pero mantiene sus opciones en cuanto a los chicos. Ahora se centra en lo que la hace feliz y en lo que le hace sentir bien, ya sea una relación o no”.