Wiliam Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, viajará al espacio en la vida real

Cuando “Star Trek” se emitió por primera vez en 1966, los estadounidenses aún no habían pisado la Luna y la idea de que los humanos pudieran vivir y trabajar algún día en el espacio aún parecía remota.

El miércoles, William Shatner, que interpretó al capitán Kirk en la emblemática serie, será el primer actor del reparto en hacer el viaje a la “última frontera” de la vida real.

Él y otros tres pasajeros subirán a un cohete de Blue Origin desde el oeste de Texas para el que será el segundo vuelo suborbital tripulado del multimillonario Jeff Bezos, en un evento que fascinará a los fans del fenómeno de la cultura pop que inspiró a generaciones de astronautas.

Astronaut @WilliamShatner has arrived to Astronaut Village. West Texas looks good on you, Captain, welcome! pic.twitter.com/84cYkTdOIV

— Blue Origin (@blueorigin) October 10, 2021