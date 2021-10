Ricardo Jerez: "Antigua es favorito, pero le veremos otra cara a Municipal"

Municipal visita este miércoles por la noche el estadio Pensativo a las 19:00 horas, Antigua se enfrentará a los rojos por el juego recalendarizado de la jornada 11 del Torneo Apertura 2021.

Los “panzas verde” marchan en la primera posición de la tabla de Liga Nacional con 28 puntos, mientras que Municipal se ubica en la cuarta plaza (19) luego de empatar ante Santa Lucía en el estadio El Trébol el pasado sábado.

Ricardo Jerez habló en el Super Deportivo

El guardameta nacional concedió una entrevista al Súper Deportivo en Emisoras Unidas, en el cual, comentó sobre el siguiente partido de los “escarlatas” y de cómo se encuentra el equipo en el actual torneo.

“Estamos listos para el partido contra Antigua, será complicado por su buen plantel y su regularidad en la tabla, pero nosotros vamos con todo el deseo de hacer bien las cosas”, comentó el portero.

Desde que Jerez retornó a Guatemala, dijo no haber visto una mejor dinámica en el equipo rojo como en el pasado encuentro frente a los “jaguares”, “A pesar de ser 10 hombres, empatamos un partido que era muy complicado”, expresó el portero, quien agregó que tienen más por dar y que lucharán por seguir sumando.

Para Ricardo, “Antigua y Santa Lucía son los dos mejores del torneo” y debido a la reestructuración del calendario, Municipal los enfrenta de manera consecutiva, “nos toca enfrentarnos a ellos de manera seguida, es un reto bonito poder ir y sacar un buen resultado”, dijo.

El partido de los lucianos frente a Saprissa dijo haberlo enamorado por el juego y el compromiso que los jugadores de Santa tienen, “los enfrentamos el sábado y son de los equipos con los que da gusto jugar”, agregó.

Ante los “aguacateros” Municipal no se ha enfrentado aún en el actual torneo de Liga Nacional, “están en primer lugar, juegan bien y casi no les hacen goles”, comentó el ex Alianza Petrolera, quien complementó diciendo que el club antigüeño “está muy bien armado y bien dirigido”.

Jerez deja mensaje para la afición

Antigua parte como favorito en el duelo de esta noche ante los rojos, pero Jerez dijo a la afición que puede que se vea una mejor versión de su club, “trataremos de hacer las cosas bien desde el primer minuto, iremos a sacar un buen resultado para verle otra cara a Municipal, que sea el ‘Muni’ que la gente quiere”.

“Cuando los equipos juegan contra Municipal juegan diferente y es parte del reto de estar en Municipal”, comentó el portero. Con el cambio de sistema de Cardozo, jugar con tres centrales ha hecho que Ricardo se sienta más seguro con su defensa, “hemos ido creciendo defensivamente, nos hemos ido afianzando cada día. Tenemos más orden”, agregó.

“Se nos vienen 3 partidos complicados, tenemos que hacer buenas presentaciones para quedarnos en la parte de arriba donde Municipal debe estar, para eso debemos dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada partido”, concluyó Ricardo Jerez.