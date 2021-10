Mil millones o nada, el Barça renueva a Pedri

El joven centrocampista Pedro González ‘Pedri’ ha renovado con el FC Barcelona por cuatro temporadas más con una cláusula de rescisión récord de 1 mil millones de euros (1 mil 160 millones de dólares), informó este jueves el club azulgrana.

