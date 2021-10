La revolución veterana de los Lakers que luchará por el anillo de la NBA

Los Angeles Lakers han rodeado a LeBron James y a Anthony Davis con un grupo de veteranos liderados por Russell Westbrook, en una jugada para luchar por el anillo de la NBA.

A sus 36 años, LeBron James buscará conquistar un quinto anillo de campeón que le ponga en la antesala de los seis de su ídolo Michael Jordan.

‘King James’, junto a Anthony Davis, ganaron para Los Angeles el campeonato de 2020, pero la el pasado torneo cayeron de manera precoz en primera ronda ante los Phoenix Suns.

Pese a los problemas de lesión que tuvieron LeBron (tobillo) y Davis (isquiotibiales), la franquicia decidió revolucionar la plantilla conservando únicamente a sus dos estrellas y al prometedor escolta Talen Horton-Tucker, de 20 años.

Russell Westbrook llegó para completar un nuevo ‘Big 3’ en la NBA y así encaminar el nuevo proyecto de los Lakers.

La franquicia angelina envió a tres piezas del equipo a Washington: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell; a cambio de Westbrook, un base de 32 años que deberá encajar en el juego con James y Davis.

Como el trío estelar copa casi todo el límite salarial, Los Ángeles optaron por traer a jugadores experimentados que, a cambio de una oportunidad de luchar por su primer anillo, aceptaron salarios reducidos.

Bajo esta estrategia aterrizaron Carmelo Anthony (37 años), DeAndre Jordan (33), Kent Bazemore (32) y Wayne Ellington (32), y se pactaron los regresos de Trevor Ariza (36), Dwight Howard (35) y Rajon Rondo (35).

Cuando arranque el martes la nueva temporada para los Lakers, estos se convertirán en el equipo más veterano, con una media de casi 31 años (30,7), según el sitio RealGM.

Los precedentes no invalidan las posibilidades de ganar el anillo para los Lakers, los Mavericks de Dirk Nowitzki y Jason Kidd se coronaron campeones con un promedio de 31,6 años en 2011 y los Bulls de Michael Jordan coronaron un triplete de títulos en 1998 superando los 32.

Estos equipos, no obstante, llevaban años construyendo química y automatismos, justo de lo que han carecido los Lakers en una pretemporada en la que han perdido sus seis partidos.

“Nos va a llevar tiempo ser el equipo que podemos ser. Habrá momentos en los que no estemos del todo bien, en los que demos pasos atrás. Eso es parte del proceso. Como líder no puedo permitirme estar frustrado”, dijo James a la cadena ESPN.

Westbrook y Carmelo Anthony, dos referencias de la última década en la NBA, sueñan con coronar unas carreras plagadas de premios individuales.

Russell Westbrook, subcampeón en 2012 con los Oklahoma City Thunder, fue el MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada 2017 y entró en la historia de la NBA la temporada pasada al superar el récord de triple dobles del legendario Oscar Robertson.

Los críticos de su fichaje por los Lakers, señalan que Westbrook es demasiado dependiente de la posesión de balón, que en Los Ángeles domina LeBron, y peor tirador y defensor de lo que el equipo demandaba.

‘King James‘, defensor de la contratación del base californiano, tiró de ironía ante los cuestionamientos, que cree que les servirán como una motivación extra.

LeBron calls out those doubting the Lakers 👀 pic.twitter.com/V83nXIdJIX

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2021