Empleadas de Hooters se quejan en redes de nuevo uniforme: “Son más cacheteros”

La empresa Hooters, históricamente conocida por tener entre sus empleadas a guapas y sexys mujeres en atención directa de los comensales, actualmente está en medio de la polémica.

Y es que las empleadas han decidido alzar la voz. Todas se han quejado de lo diminutas que son las nuevas prendas que se les han dado por uniformes.

Los reclamos se han viralizado en diversas redes sociales como Instagram, Facebook, Tik Tok y Twitter. En ellos, las mujeres en su mayoría son jóvenes con espectaculares cuerpos.

Y es que las empleadas se han declarado víctimas de sexismo por parte de la famosa empresa neoyorkina.

El cambio de los uniformes se habría empezado a dar en las diversas sucursales de Hooters través a partir del pasado 4 de octubre.

Y es que, conforme las exigencias de usarlo han ido creciendo , igual lo han hecho las quejas a través de videos y fotos que han sido subidos a las redes sociales por parte de las chicas.

“Estos son mis nuevos uniformes de Hooters, ¿qué se supone que debe cubrirme, nada”, “Esto no es lo que acordé usar hace un año cuando me contrataron”, “Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”, afirmaron por medio de las redes sociales.

El nuevo uniforme de chicas Hooters indigna las redes sociales…

Entre los comentarios de las chicas Hooters también se puede leer que el señalamiento de que sus nuevos shorts parecen más ropa interior debido a su pequeño tamaño.

Tras las críticas, NBC News cuestionó a Hooters of America respecto a las quejas de sus empleadas, obteniendo respuesta en un correo.

En el mail se informó que los nuevos uniformes forman parte de cambio general en el que buscan ser más “inclusivos”.

Además, se justificaron que recibieron comentarios positivos tras este nuevo cambio que hizo el restaurante.