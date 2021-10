Yordi Rosado cuenta como le vomitaron en pleno acto sexual

Yordi Rosado, quien hace unos días celebró su primer aniversario con su novia, contó la última vez que le vomitaron durante un encuentro sexual.

El conductor de televisión y locutor se ha convertido en uno de los favoritos de la televisión.

Actualmente, el también escritor de libros disfruta de un buen momento gracias a su popular canal de entrevistas en YouTube.

Además, el actor también ha tenido éxito con su participación en Miembros al aire y De Noche con Yordi.

Precisamente durante la más reciente emisión de esta último programa, Rosado, quien funge como presentador junto a Verónica Flores y Jose Manuel Lechuga, recordó el incomodo momento.

El exconductor de Otro Rollo, sus compañeros y sus invitados jugaron a la ruleta, en la que tenían que hacer alguna confesión según la frase que les apareciera.

Fue entonces cuando salió el tema de si vomitar cuando se está borracho es bueno para sentirse mejor.

“A mí me tocó una chava que haciendo cositas”, comenzó el relato del famoso presentador mexicano.

“¿Te vomitó?”, le pregunta Verónica, a lo que el famoso respondió asintiendo con la cabeza.

Al instante, Michelle hizo una cara de repulsión y Ernesto Laguardia se sorprendió cuestionando: “¿En serio?”.

“No, no me prendió, pero me reí mucho. Dije: ‘Pobre’, porque de verdad no lo veía venir, no creí. Nos reímos cañón, la limpie”, relató Yordi.

Yordi Rosado se ríe de su anécdota…

José Manuel Lechuga volvió a bromear preguntando: “Y te siguió vomitando”, comentario que desató la risa de los presentes.

“No, nunca más, pero no me enojé, porque sabíamos en qué estado estábamos”, dijo al final del programa Yordi, haciendo referencia a que ambos estaban borrachos.

Recordemos que, en multiples ocasiones, el famoso presentador mexicana ha estado de visita en el país.

Siempre que viene a Guatemala aprovecha para compartir con sus fans lo bien que la pasa.