“La lesión de Haaland llevará un poco de tiempo”, dijo Marco Rose

El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, será baja “varias semanas”, indicó este viernes su entrenador, y será un golpe duro para el club alemán muy dependiente del goleador.

“Sufre una lesión en la cadera que le impide jugar” y su regreso llevará “un poco de tiempo”, declaró Marco Rose, entrenador del BVB, en una rueda de prensa.

Aunque no solo Haaland será baja para el Dortmund, “Thomas Meunier no podrá jugar y Nico Schulz tampoco porque tiene un tendón de la corva desgarrado “, indicó el entrenador.

El delantero de 21 años jugó la totalidad del partido del miércoles con el Borussia Dortmund en su amplia derrota por 4-0 contra el Ajax de Ámsterdam en Liga de Campeones.

“Es hora de concentrarme en mi curación. Volveré más fuerte”, indicó Haaland en Twitter, acompañando su mensaje de una foto de él dando las gracias al público.

Time to focus on my recovery. I’ll be back stronger! 🔜💪🏻 pic.twitter.com/G5Ez5bohTv

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 22, 2021