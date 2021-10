VIDEO. Los Bravos de Atlanta sellan su pase a la Serie Mundial

Los Bravos de Atlanta regresarán a una Serie Mundial luego de 22 años al vencer este sábado por 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles, en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que ganaron por cuatro juegos a dos al mejor de siete.

Con homerun del boricua Eddie Rosario, los Bravos de Atlanta vencieron este sábado a los Dodgers de Los Angeles por 4-2 y avanzaron a la Serie Mundial de béisbol de 2021, donde enfrentarán a los Astros de Houston a partir del próximo martes.

Los Bravos, que tienen marca de 5-0 en partidos en casa de postemporada este año, tres de ellos contra los Dodgers, llegan a su primera Serie Mundial desde 1999, cuando cayeron ante los Yankees de Nueva York.

Atlanta se verá las caras con los Astros de Houston en el Clásico de Otoño que definirá al campeón de las Grandes Ligas.

Los Bravos disputarán su décima Serie Mundial, aunque no llegan a ella desde el año de 1999. Su último título en Major League Baseball (MLB) fue en 1995, cuando vencieron a los Indios de Cleveland en una serie que ganó por cuatro juegos a dos.

Atlanta rompió el cero apenas iniciada la primera entrada con un doblete de Austin Riley, que permitió la carrera de Ozzie Albies.

Sin embargo, los Dodgers consiguieron el empate en la cuarta entrada, con un sencillo Cory Bellinger que ocasionó la anotación de Trea Turner.

For the first time since 1999, the @Braves are in the World Series! pic.twitter.com/j1TZ5vl3VS

— MLB (@MLB) October 24, 2021