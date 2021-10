Un piloto guatemalteco es finalista para la Beca de Desarrollo de IMSA 2021

La International Motor Sport Association, IMSA, anunció a los 10 pilotos finalistas para competir por la beca inaugural de desarrollo “Diverse Driver Development Scholarship”. Entre las cuatro mujeres y seis hombres se encuentra el corredor guatemalteco de 17 años, Mateo Llarena.

Los pilotos fueron seleccionados entre 35 solicitantes para competir por la beca con un valor de más de un cuarto de millón de dólares para correr una temporada completa en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship, IMSA Michelin Pilot Challenge o IMSA Prototype Challenge, el próximo año.

Entre este grupo selecto destaca Llarena, quien es el piloto más joven en la historia de IMSA en ganar una Pole Position; además está la única estadounidense en calificar para la Serie W 2021, Sabré Cook.

El ganador de la beca se anunciará durante Motul Petit Le Mans en Road Atlanta, que se correrá del 10 al 13 de noviembre próximo. De esta manera el piloto triunfador recibirá más $US250 mil en patrocinio por parte de Michelin, VP Racing Fuels, OMP, RECARO y LAT Photo USA. En el caso de que Mateo sea el ganador, estos fondos se canalizaran a través de su equipo: Performance Tech Motorsport, con el cual debutó en IMSA en las pasadas 24 Horas de Daytona.

We're ending the week on a high note!

Mateo Llarena has submitted the final stages of his business plan for the @IMSA Diverse Driver Development scholarship👏

Fingers crossed and best of luck for Mateo as the series enters its final round of decisions! pic.twitter.com/Rw8rsvAWdr

— Performance Tech (@Perf_Tech) October 22, 2021