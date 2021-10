Sismo de magnitud 6.5 sacude el noreste de Taiwán

Un sismo de magnitud 6,5 registrado el domingo en el nordeste de Taiwán, según la agencia de meteorología, dejó una mujer herida pero no ocasionó daños materiales importantes.

El centro de operaciones de emergencias taiwanés indicó que la víctima había sufrido heridas a causa de la caída de piedras en la región montañosa del condado de Hualien (este).

La agencia meteorológica de Taiwán constató un fuerte temblor de tierra de magnitud 6,5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró un sismo de 6,2.

6.5 Magnitude Earthquake strikes Taiwan.

Buildings shook in Taipei, no reports of damage or casualties #TaiwanEarthquake #Taipei #Sismo #EarthquakeTaiwan #YilanCounty #Quake #Taiwan #Yilan #Earthquake pic.twitter.com/tlj6wyUnPg

— Doregama Viral (@DoregamaViral) October 24, 2021