Diputados se desligan de la línea política de la UNE y Sandra Torres

Un grupo de diputados, encabezado por Carlos Barreda, anunció que se desliga de la línea política de la excandidata presidencial Sandra Torres y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Este jueves, oficialmente se declararon como Grupo Parlamentario de Oposición y enfatizaron que son un grupo independiente.

Agregó que este grupo incluye a gran cantidad de diputados de quienes se ha visto su fortaleza en diferentes temas.

Según sus palabras, eso fortalece y garantiza mantener un contrapeso, una independencia de poderes y una lucha de oposición política a un régimen que “ha venido a querer cooptar el Congreso”.

Agregó que están en contra de seguir una línea de alianza con el Gobierno a cargo del presidente Alejandro Giammattei.

“Rechazamos cualquier alianza con un gobierno que ha fracasado no solo con el manejo pandemia, sino en (gestionar) más de Q30 mil millones de los que no se sabe dónde está el dinero, pues no llegó a la gente que necesitaba ayuda en los tiempos más difíciles”, dijo.