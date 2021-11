USAID lanza la iniciativa “Centroamérica Local” para países del Triángulo Norte

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala informó sobre la iniciativa “Centroamérica Local” que fue anunciada por la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power.

Esta iniciativa, de cinco años y de $300 millones de dólares americanos, servirán para “empoderar a organizaciones locales en El Salvador, Guatemala y Honduras para abordar las causas de la migración irregular hacia los Estados Unidos”, indica parte del comunicado.

Dicho anuncio lo hizo Power en la Universidad de Georgetown, donde presentó su visión de las prioridades de USAID bajo la Administración Biden-Harris.

Today, I announced a new, $300 million @USAID initiative to strengthen local Central American organizations that work to improve governance, fight corruption, combat gender-based violence & more drivers of irregular migration from the region. https://t.co/skTueO1PMN

