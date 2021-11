VIDEO. Verstappen gana con autoridad el Gran Premio de México

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se confirmó como líder del campeonato mundial de Fórmula 1 este domingo al ganar con autoridad el Gran Premio de México, donde amplió la ventaja que le lleva al británico Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeón del mundo, que terminó segundo.

El tercer lugar en el podio fue para el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien por algunos instantes llevó el liderato de la carrera para beneplácito de la afición local que abarrotó las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El ‘poleman’ Valtteri Bottas (Mercedes) perdió la posición de privilegio unos metros después de la largada tras la combinación de un vertiginoso rebase de Verstappen con un toque con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

Con el triunfo en la Ciudad de México, Verstappen llegó a 312,5 puntos y se alejó de Hamilton que va segundo con 293,5 puntos. Bottas no sumó y se quedó con 185 puntos y Pérez redujo su distancia respecto al finlandés al llegar a 165 y mantenerse en el cuarto lugar.

En el preámbulo de la carrera, México como anfitrión mostró un espectáculo musical y multicolor. Mariachis tocaron sones tradicionales que fueron adornados por vistosas coreografías.

A unos instantes del comienzo de la competencia, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana surcaron el cielo por encima del autódromo dejando a su paso humo de colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo.

Tras la largada, Max Verstappen, que salió tercero en la segunda línea de la parrilla, inició la carrera decidido a ganarla y antes de llegar a la primera vuelta le sacó el primer lugar a Bottas que el sábado se hizo de la ‘pole position’.

Super Max cruises to victory in Mexico 👊 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 @redbullracing pic.twitter.com/mEvEmUbfgO

Además, el piloto neerlandés quedó ante un escenario ideal instantes después por el toque que tuvieron Ricciardo y Bottas. El australiano perdió el alerón y cayó del séptimo lugar al decimoséptimo.

Bottas se fue hasta el decimoctavo puesto y último porque casi en simultáneo quedaron fuera el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el alemán Mick Schumacher (Haas) tras un impacto entre ambos en los primeros metros de la primera vuelta.

A consecuencia de estos incidentes, se configuró el podio pronosticado: Verstappen como primero, seguido por Hamilton y con ‘Checo’ Pérez como tercero.

El mexicano se metió en reñida contienda por la segunda plaza con el británico, y para la vuelta 34, en combinación con la primera parada de su compañero neerlandés en pits, Pérez se colocó al frente de la carrera con Verstappen como segundo y Hamilton en tercero.

Fue en la vuelta 41 cuando ‘Checo’ Pérez entró a pits para remplazar sus neumáticos de iniciales, entonces Verstappen retomó el primer lugar y Hamilton asumió el segundo.

El neerlandés ganó la carrera sobrado a 16 segundos con 555 milésimas sobre Hamilton.

This atmosphere is bonkers 💚🤍❤️

Epic crowd, beautiful track, we can't wait to go racing 😍#MexicoGP 🇲🇽 #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/mKe05WjeKx

— Formula 1 (@F1) November 7, 2021