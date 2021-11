Colombia desconoce elecciones en Nicaragua y EE. UU. amenaza con sanciones

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este lunes que su Gobierno desconoce el triunfo de Daniel Ortega en Nicaragua, por tratarse de lo calificó de “fraude anunciado”, mientras que EE. UU. amenazó al país centroamericano con más sanciones.

“No fueron unas elecciones libres (y) esto no nos tiene que sorprender, porque esto era crónica de un fraude anunciado”, cuestionó Duque en una declaración a medios colombianos desde Jerusalén, donde cumple una visita oficial.

El presidente colombiano pidió un “pronunciamiento claro e inequívoco” de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a los “muchísimos cuestionamientos” sobre la democracia nicaragüense. Al mismo tiempo, auguró que el gobierno de Ortega “se va a convertir rápidamente en una dictadura”.

Colombia y Nicaragua mantienen un pleito limítrofe en el Caribe que ha deteriorado sus relaciones desde 2012.

En julio, Bogotá llamó a consultas a su embajador en Managua por una ola de arrestos de opositores previa a las votaciones, y el gobierno de Ortega respondió poco después con idéntica medida.

Ortega, un exguerrillero sandinista, alcanzó el 75 % de los votos en unas elecciones no reconocidas por EE. UU. y por la comunidad internacional, y se adjudicó así su cuarto mandato consecutivo. El mandatario nicaragüense, que defiende el apoyo popular a su Gobierno frente a los “ataques estadounidenses”, llegó al poder por las urnas en 2007 y ha ganado tres reelecciones consecutivas.

Tras conocerse los resultados de los comicios del domingo, EE. UU. amenazó con imponer nuevas sanciones tras declarar vencedor a Ortega en unas elecciones “no democráticas”.

“Continuaremos usando la diplomacia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones de visado” para que “los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega-Murillo rindan cuentas”, afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, refiriéndose a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo.

Yesterday’s undemocratic election denied the Nicaraguan people a real vote. The Ortega-Murillo government betrayed its commitments under the Inter-American Democratic Charter. The U.S. & international community will continue supporting the Nicaraguan people’s right to democracy.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 8, 2021