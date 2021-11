Pfizer recientemente dio a conocer su nuevo candidato antiviral oral contra Covid-19 que actualmente se encuentra en investigación.

Según los primeros resultados PAXLOVID, nombre de la píldora, redujo en 89 % el riesgo de hospitalización o muerte en comparación con el uso de placebos en adultos de alto riesgo no hospitalizados con coronavirus.

En el ensayo realizado con 1 mil 219 adultos no vacunados, la compañía reportó que no se registraron muertes en pacientes que recibieron PAXLOVID hasta el corte del día 28 del estudio, en comparación con 10 muertes en pacientes que recibieron un placebo. Como resultado, Pfizer planea enviar sus datos a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para su autorización de emergencia lo antes posible.

Si se termina por aprobar, PAXLOVID sería el segundo tratamiento oral contra el coronavirus aprobado en el mundo y el primero en Estados Unidos que busca ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.

Pfizer también informó que dejó de aceptar a nuevos pacientes en su ensayo clínico debido a la “abrumadora eficacia”.

Pfizer está en conversaciones con 90 países sobre contratos de suministro para su píldora, dijo su director ejecutivo Albert Bourla.

El ejecutivo sostuvo que Pfizer espera ponerle precio a su tratamiento en un rango cercano al que su rival Merck & Co Inc ha fijado para su candidato a fármaco antiviral oral.

El precio de Merck en Estados Unidos por su píldora molnupiriavr es de alrededor de US $700 por una terapia de cinco días.

En el ensayo de Pfizer, cinco días de tratamiento con su fármaco redujeron la tasa de hospitalización cuando se empezó a tomar dentro de tres o cinco días posteriores al inicio de síntomas.

Además solo el 0.8 % de las personas que iniciaron el tratamiento en los tres días posteriores a la aparición de los síntomas llegaron al hospital y nadie murió, mientras que el 7 % de las personas que recibieron un placebo fueron hospitalizadas o perdieron la vida.

Aunque los resultados finales todavía no son publicados en una revista médica, son significativos desde el análisis estadístico, señaló la compañía. Además se espera que los detalles sean presentados en un documento revisado por pares junto su presentación a la FDA.

El tratamiento consta de tres píldoras y está diseñada para evitar que el virus se multiplique, por lo que se debe combinar con el antiviral Ritonavir, lo que retarda su degradación en el cuerpo.

Por otro lado en Reino Unido, la Agencia Reguladora de medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) aprobó el medicamento Molnupiravir de la farmacéutica Merk, para el tratamiento contra Covid-19, que es la primera píldora aprobada para quienes padecen infecciones leves o moderadas y con al menos un factor de riesgo.

We’re proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.

If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 5, 2021