Pfizer anuncia pastilla anticovid, 89 % efectiva para evitar hospitalización y muerte

El laboratorio Pfizer anunció este viernes que un ensayo clínico sobre su pastilla anticovid mostró una alta efectividad contra la hospitalización y la muerte entre pacientes adultos con Covid-19.

Se trata de la segunda pastilla anticovid, después de la de Merck, que en realidad es un medicamento contra la gripe renombrado para combatir el coronavirus. La de Pfizer, no obstante, se creó específicamente para luchar contra el Covid-19.

El medicamento, llamado Paxlovid, logró bajar en 89 % el riesgo de hospitalización y muerte entre pacientes con alto riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, dijo Pfizer.

We’re proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.

If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 5, 2021