Tiroteo cerca de escuela en Colorado, EE. UU., deja cinco heridos

Un tiroteo perpetrado la mañana de este lunes en un parque del estado de Colorado, en el noroeste de EE. UU., cerca de una escuela local, dejó al menos cinco heridos, todos ellos adolescentes, informó la policía a través de las redes sociales.

El tiroteo ocurrió en el Nome Park, un parque con canchas deportivas y áreas infantiles cercano a una escuela, explicaron las autoridades, que agregaron que el establecimiento educativo permanece fuera de peligro.

“Un total de cinco personas fueron transportadas al hospital. Las edades oscilan entre 14 y 17 años”, precisó la policía de la ciudad de Aurora en su cuenta de Twitter. “Central HS permanece bloqueada. El incidente no ocurrió dentro de la escuela, sino al norte en Nome Park”, aclaró, indicando que postearía más actualizaciones en esa red social.

CORRECTION: Central High School is on a secure perimeter, not a lock down.

All updates will be on this thread.

— Aurora Police Dept 🦃 (@AuroraPD) November 15, 2021