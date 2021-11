Crece la preocupación por misteriosa desaparición de tenista china

Serena Williams y otras tenistas estadounidenses se unieron el jueves a los pedidos para investigar el estado de la jugadora china Peng Shuai, cuyo paradero está rodeado de misterio desde que denunció que un poderoso político chino la agredió sexualmente.

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, compartió la etiqueta #WhereIsPengShuai (‘¿Dónde está Peng Shuai?’) con el que la comunidad del tenis, incluido el circuito femenino WTA, está expresando su preocupación en las redes sociales sobre Shuai.

“Estoy desolada y conmocionada al conocer la noticia de mi compañera Peng Shuai. Espero que esté a salvo y que la encuentren lo antes posible”, escribió Williams en su cuenta de Twitter.

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6

— Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021