Martín Bello podría quedar paralítico tras los golpes de Diego Boneta

Al parecer Martín Bello estaría pasando por una situación crítica después de la supuesta golpiza que recibió por parte de Diego Boneta durante el rodaje de “Luis Miguel, la serie“.

Ignacio Trimarco, su representante legal, aseguró que el actor continúa con serios problemas de salud.

El abogado del español, quien interpretó al Tío Tito en la serie, habló en entrevista con De Primera Mano acerca de cómo ha avanzado el caso de su cliente.

Según expuso el abogado, Bello actualmente se encuentra en espera de que le realicen estudios médicos y que sea sometido a un procedimiento quirúrgico debido a las lesiones, pero hasta que atraviese todo esto es que se podrá definir qué pide en su demanda por las lesiones y por derechos y perjuicios.

A partir de ahí se va a poder determinar efectivamente cuál es el alcance de esta lesión y con base en eso podemos determinar el monto.

Según explicó, la cirugía tendría que comenzar en el pecho para que los médicos puedan dirigirse a la zona cervical, lo que resulta en un procedimiento muy riesgoso que podría dejarlo en silla de ruedas.

Por tanto, ahora no se puede definir la indemnización que exige.

Aseguró que los golpes que recibió no estaban en el libreto que le fue entregado al español, pues supuestamente la única escena que marca un momento de contacto señala que Boneta lo agarraría del cuello, no que lo golpearía.

El pasado mes de octubre, Diego Boneta rompió el silencio en torno a la situación y dejó en claro que la denuncia legal le sorprendió porque el día de la escena fue el actor español quien no quiso utilizar protecciones.

“Es algo que me da tristeza, no tengo mucho qué decir del tema. Créeme que soy una persona bastante cuidadosa cuando se trata de stunts, sobre todo porque ya he sido lastimado en stunts y he hecho muchas películas que requieren de eso.