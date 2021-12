VIDEO. Samuel Umtiti encara a un grupo de aficionados en medio de la calle

Ha sido en la mañana de este miércoles cuando Samuel Umtiti, defensa del Barcelona, ha vivido uno de los episodios más extraños e irrespetuosos a los que se puede enfrentar un jugador.

Acabado el entrenamiento del conjunto azulgrana, el internacional francés salía de las instalaciones en dirección a su casa, momento en el que varios aficionados le han reconocido y se han cruzado en la calle, pero no para pedir un autógrafo al zaguero, tal y como recogió en imágenes ‘laSexta’.

Tras invadir la calzada sin ningún tipo de rubor, no solo se han cruzado delante del coche, sino que incluso uno de ellos ha llegado a saltar y golpear su capó mientras no dejaban de grabar lo sucedido. El jugador, en un momento determinado y tras varios segundos pidiendo que se retiraran, ha perdido los nervios y ha acelerado con estos ‘aficionados’ en medio de la calle. Tras deshacerse de ellos en una maniobra rápida y peligrosa, no ha dudado en bajarse del coche.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨 💥 Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota: 😡“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021

Umtiti recriminó a los aficionados blaugranas

Tras dejar el coche en mitad de la calzada, se ha dirigido hacia los ‘aficionados’ para pedirles explicaciones. “Ven en aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué lo tocas? ¿Tú sabes lo que es el respeto?”, les ha dicho a gritos.

Tras calmarse los ánimos, el jugador ha conseguido hablar con la persona que se ha montado sobre el capó de su vehículo, al que ha recriminado su actitud, fuera de toda lógica y lugar. El resto de aficionados, mientras tanto, grababan la escena con sus móviles.

¡INACEPTABLE! 😡 Samuel Umtiti estalla y encara en medio de la calle a un grupo de aficionados por su pésimo comportamiento y termina pidiéndoles respeto 🙏 Créditos: @DavidValdearen1pic.twitter.com/4egSNRzE8r — GOAL en español (@Goal_en_espanol) December 1, 2021

Lo ocurrido con el internacional francés no es más que una nueva falta de respeto que ha podido acabar de mala manera. Lo que han hecho los ‘aficionados’ no tiene defensa alguna, pues no solo se han cruzado en la carretera impidiendo el paso del jugador, sino que incluso han llegado a golpear su vehículo sin ningún tipo de reparo.

*Con información de El Confidencial

