Cristiano Ronaldo será interrogado por el fraude contable de la Juventus

Según los informes publicados este jueves por ‘La Gazzetta dello Sport‘, Cristiano Ronaldo enfrentará un interrogatorio debido a un supuesto ‘acuerdo secreto’ entre la estrella portuguesa y la Juventus .

Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici y otros directivos pasados ​​y presentes de la Juventus están bajo investigación por presuntas irregularidades en la contabilidad del club.

La estrella del Manchester United, Ronaldo, no está siendo investigada, aunque las autoridades están ansiosas por saber más sobre un presunto acuerdo entre el jugador y el club italiano.

Se están investigando 42 traspasos de la Juventus, ya que las autoridades investigan 62 acuerdos que involucran a clubes italianos debido a presuntas irregularidades contables.

El organismo de control del fútbol italiano (COVISOC) ha remitido un informe a la Federación italiana de fútbol (FIGC) que se centra principalmente en el estudio de múltiples transacciones de intercambio entre clubes y plusvalías debido a valoraciones que pueden haber sido infladas.

Un informe publicado el jueves en el medio de comunicación italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ ha detallado que la Fiscalía de Turín está investigando un caso relacionado con Ronaldo y un acuerdo ‘secreto’ con la Juve.

Como lo describe Football Italia , las escuchas telefónicas destacaron que hay un ‘documento famoso que teóricamente no debería haber existido’ entre el jugador y el club, pero tal documento no se ha descubierto.

No hay acusaciones de irregularidades contra Ronaldo, quien, junto con sus compañeros de equipo de la Juve, acordaron perder una parte importante de su salario entre marzo y junio de 2020, el apogeo de la pandemia de Covid.

No está claro cómo se reconoció a los jugadores por este gesto, y el informe sugiere que puede haber sido utilizado como indemnización cuando Ronaldo regresó a United este verano, ya que supuestamente no se comunicó a las autoridades pertinentes.

En octubre, el medio de comunicación italiano Il Tempo describió los 62 acuerdos que están siendo investigados por las autoridades y las valoraciones registradas, siendo el caso más importante el acuerdo de intercambio de la Juventus con el Manchester City en agosto de 2019, en el que Joao Cancelo se mudó al club inglés con Danilo en el otro sentido.

