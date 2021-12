Manchester United prepara una oferta de 118 millones de euros por Haaland

El entrenador alemán Ralf Rangnick recibió una respuesta positiva a su solicitud para un permiso de trabajo en el Reino Unido y podrá ponerse al frente del Manchester United, anunció el club este jueves.

Rangnick, de 63 años, fue nombrado técnico del United en sustitución de Ole Gunnar Solskjaer, pero ha tenido que esperar a que se resolvieran detalles administrativos para poder acceder al puesto.

De esta forma será el interino Michael Carrick el que se siente en el banquillo este jueves ante el Arsenal, en la 14ª jornada de la Premier League. Rangnick estará en las gradas.

