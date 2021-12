VIDEO. Hamilton se lleva el GP de Arabia Saudita e iguala en puntos a Verstappen

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso en un caótico Gran Premio de Arabia Saudita por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y ambos pilotos llegan igualados a puntos a la última carrera de la temporada de Fórmula 1, el próximo domingo en Abu Dabi.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) completó el podio del primer Gran Premio disputado en Arabia Saudita, en un circuito urbano de Yedá, rapidísimo y muy peligroso, escenario de múltiples incidentes.

HAMILTON WINS IN SAUDI ARABIA! The 7-time World Champion would not be denied. He and Verstappen are TIED going into a winner take all finale next weekend in Abu Dhabi! What a race, what a season.#SaudiArabianGP pic.twitter.com/OAIHAreEMa — TSN (@TSN_Sports) December 5, 2021

Carrera llena de polémica

El joven holandés, 24 años, y el siete veces campeón del mundo, de 36, llegan a la última carrera empatados a 369,5 puntos en lo que es el Mundial de Fórmula 1 más emocionante de lo últimos años.

Para Hamilton, que sumó el punto adicional de la vuelta rápida en carrera, sería un 8º título y superaría el histórico récord que comparte con el alemán Michael Schumacher. Para Verstappen sería su primer mundial.

VERSTAPPEN AND HAMILTON MAKE CONTACT! This is under review from the stewards. Whose side ae you on?#SaudiArabianGP pic.twitter.com/2RZhXcVzFK — TSN (@TSN_Sports) December 5, 2021

en un circuito urbano de Yedá, rapidísimo y muy peligroso, escenario de múltiples incidentes, con tres salidas, dos banderas rojas y un toque final entre los dos aspirantes al título mundial.

Verstappen, que llegaba líder del campeonato del mundo y con posibilidades de ganar el título en Yedá, fue sancionado con cinco segundos de penalización por una maniobra de frenado que sorprendió a Hamilton y que los comisarios de carrera interpretaron como irregular.

“He estado compitiendo durante mucho tiempo, ¡pero fue increíblemente difícil! Traté de ser tan duro y sensato como pude, con toda mi experiencia a lo largo de los años … Fue tan difícil, pero perseveramos como un equipo”, fuefon las palabras de Hamilton tras finalizar el circuito de yedá.

LEWIS: "I've been racing a long time, but that was incredibly tough! I tried to be as tough and as sensible as I could out there, with all my experience over the years… It as difficult, but we persevered as a team"#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/chzxvXuiaW — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

*Con información de AFP

