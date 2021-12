El FC Barcelona, sin opción a fallar, se juega su pase ante al Bayern

El Barcelona visita el miércoles al Bayern de Múnich (14:00 horas) obligado a ganar si quiere estar en los octavos de final de la Champions y sin tener que mirar hacia Lisboa, donde el Benfica se mide al Dinamo de Kiev.

El equipo azulgrana afronta el encuentro contra un Bayern, ya clasificado como líder de grupo, desde la segunda posición del grupo E con dos puntos de ventaja sobre el Benfica, que se mide al Dinamo, farolillo rojo ya eliminado.

El Barça necesita la victoria para no tener que mirar hacia Lisboa, ya que cualquier otro resultado le obligaría a estar pendiente de que los lusos no ganen en un partido, sobre el papel, más favorable.

La positiva reacción en LaLiga tras la llegada al banquillo de Xavi Hernández no se ha trasladado, por ahora, al escenario continental donde hace quince días no pudo pasar del empate sin goles ante el Benfica.

“Nos quedan dos semanas más y estamos en el buen camino”, afirmaba Xavi tras el encuentro con los lusos, en el que una victoria habría certificado ya el pase a octavos.

El técnico azulgrana viene alabando la actitud y el trabajo de sus jugadores, admitiendo que hay margen de mejora, especialmente en el área ofensiva.

Pero, la derrota el sábado en el Camp Nou en Liga frente al Betis (1-0) volvió a suscitar dudas sobre el nivel del Barça y sus posibilidades en Europa, donde la última vez que se quedó fuera en la fase de grupos fue en la temporada 2000/2001.

El conjunto azulgrana sólo ha marcado dos goles en cinco encuentros de Champions, frente a los 19 tantos anotados por su rival germano del miércoles, que le encajó un 3-0 en la primera jornada de la fase de grupos del torneo continental.

El Barça tendrá que esperar la mejor versión de Memphis Depay, el hombre destinado a colmar el vacío de goles dejado por nombres como Messi o Griezmann.

“Es nuestra última oportunidad de pasar a la siguiente eliminatoria, es como una final. Tenemos que prepararnos muy bien mentalmente para darlo todo y conseguir el resultado”, advirtió Depay en los medios de su club.

🦁🗣: "We want to go and win the game" pic.twitter.com/Ctv88AQWwZ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2021