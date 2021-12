Muere a los 76 años la abogada que consiguió el derecho al aborto en EE. UU.

Sarah Weddington, la abogada que defendió con éxito ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos el histórico caso “Roe contra Wade”, falleció el domingo a los 76 años, según una antigua alumna y medios de comunicación.

En 1973, Sarah Weddington y otra abogada, Linda Coffee, presentaron una demanda colectiva en nombre de una mujer embarazada que impugnaba una ley del estado de Texas que prohibía el aborto.

“Litigó con Linda Coffee el que fue el primer caso de su carrera, Roe contra Wade, cuando acababa de salir de la facultad de Derecho”, escribió en Twitter Susan Hays, una de las antiguas alumnas de Weddington.

Sarah Weddington died this morning after a series of health issues. With Linda Coffee she filed the first case of her legal career, Roe v. Wade, fresh out of law school. She was my professor at UT, the best writing instructor I ever had, and a great mentor. 1/

