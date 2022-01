Kim Kardashian deja de seguir a Miley Cyrus por coquetear con su novio

Miley Cyrus comenzó el 2022 con una nueva y poderosa enemiga: se trata de Kim Kardashian, quien aparentemente dejó de seguirla en redes sociales.

Esto después de que la cantante se presentara junto a Pete Davidson en un especial de Fin de año en Miami.

Una cuenta de fanáticos de la cantante (@MileyEdition) notó que la socialité estaba siguiendo la exchica Disney en su cuenta de Instagram, pero de un día para el otro, la dejó de seguir.

Pete Davidson and Miley Cyrus are set to host the New Years Eve party in Miami, FL this year in partnership with NBC and Peacock. To prepare, these two were on "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon," talking to Fallon about their plans for the event into guest stars and more! pic.twitter.com/o5vG4yLkl3

— Sneak Peek (@SneakPeekTV) December 13, 2021