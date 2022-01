Sin famosos ni transmisión en vivo: así serán hoy los Golden Globes 2022

Esta noche se llevarán a cabo los Golden Globes 2022, que premia a los mejor del cine y la televisión, desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) realizará la ceremonia fuera del aire, sin nominados, invitados famosos, alfombra roja, prensa, ni siquiera una transmisión en vivo.

Los nombres de los ganadores se revelarán en tiempo real en redes y el sitio web de la entidad. “El poder del perro” y “Belfast” lideran las nominaciones con siete postulaciones cada uno.

El evento privada durará 90 minutos y reunirá a los miembros de la HFPA y algunos beneficiarios de las subvenciones filantrópicas.

Según explicó la entidad, “no habrá público” e indicó que el selecto grupo de miembros de la asociación e invitados de sus programas sociales que sí estarán deberán mostrar un certificado de vacunación completa con dosis de refuerzo y una prueba PCR tomada en las 48 horas antes del acto.

“No habrá alfombra roja. No se aceptarán solicitudes de acreditaciones de prensa para este evento”, añadió la HFPA.

Ya se sabía que NBC no iba a retransmitir estos Globos de Oro por primera vez desde 1996, pero la semana pasada se desveló que tampoco habrá emisión en directo por internet.

Todas estas medidas chocan con el ADN de los Globos de Oro, que, tradicionalmente, eran una de las fiestas más glamurosas, esperadas y excitantes de Hollywood.

Detalles de los premios

Este año, el drama semiautobiográfico de Kenneth Branagh “Belfast”, sobre crecer durante el conflicto norirlandés, y “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) de Jane Campion, un western gótico ambientado en 1925 en Montana con Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch, encabezan la lista de candidatos con siete nominaciones cada uno, incluyendo a mejor película de drama.

“Succession” de HBO lidera el lado de la TV con cinco menciones, entre ellas a mejor serie dramática.

Muchos actores famosos también están nominados, como Will Smith por “King Richard”, Kristen Stewart por “Spencer”, Leonardo DiCaprio por “Don’t Look Up” (“No miren arriba”), Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”), Ben Affleck por “The Tender Bar” y Lady Gaga por “House of Gucci” (“La casa Gucci”).

En un año normal, esto se agregaría a las campañas promocionales y anuncios de las películas, pero este año la mayoría optó por no reconocer las candidaturas.

