Chyno Miranda estaría internado en Venezuela

El 2021 fue un año muy movido para Chyno Miranda, quien confirmó su separación de la empresaria Natasha Araos, con quien tiene un hijo pequeño.

Pero, además, el cantante dio indicios de una nueva relación con otra modelo originaria de Venezuela.

Incluso, anunció su retiro de las redes sociales porque según el programa “Chisme no Like”, el cantante habría firmado un acuerdo con Natasha, en el cual habría censurado sus publicaciones.

Hoy, a cuatro meses de la última publicación que subió a su cuenta oficial de Instagram, rumora que el intérprete de “Andas en mi cabeza” podría estar internado en un hospital en Venezuela.

Según información revelada en dicho programa de espectáculos, el cantante estaría atravesando otra crisis de salud.

Sin embargo, hasta el momento no hay detalles de la enfermedad que lo mantendría actualmente en el hospital.

Chyno Miranda empieza el 2022 mal…

Recordemos que en medio de la pandemia de Covid-19, el intérprete organizó una fiesta con muchos invitados.

Pero ninguno traía mascarillas, motivo por el cual fue sumamente señalada de ser una persona irresponsable.

La última vez que Chyno hizo un comunicado público, fue en septiembre del año pasado, cuando anunciaba que estaba separado de su entonces esposa, Natasha Araos.

“Tengo que confesárselos y ser sincero con todos ustedes”, empezó afirmando en aquella ocasión Mendoza.

Además, agregó: “Yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también, y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año”.

Fue hace unos meses atrás, cuando Natasha se refirió a lo difícil que fue su divorcio del intérprete de canciones como “Andas en mi cabeza”, “Mi niña bonita” y “Me voy enamorando”.

“No fue fácil, obviamente tubo sus días fuertes, de impacto. Yo no lo podía creer y más cuando yo estaba tan feliz, me sentía en una relación tan hermosa donde yo me visualizaba viejita con él”, agregó la influencer.

