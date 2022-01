VIDEO. Mujer rompe 32 vestidos de novia de una tienda tras disputa

Una clienta furiosa rompió al menos 32 vestidos de novia en un salón de bodas en China, tras una discusión con los empleados de la tienda por un depósito de US $550.

La mujer fue grabada revisando estantes de vestidos de novia con un par de tijeras en la mano.

De acuerdo con Yahoo, el incidente ocurrió en una tienda de novias en el distrito de Jiangjin de Chongqing el 9 de enero. La clienta destruyó 32 vestidos de novia valorados en US $11 mil.

La disputa comenzó después de que la tienda se negara a devolver el depósito de US $550 de la mujer por un paquete de bodas que ella canceló abruptamente. El paquete tenía un valor de US $1,250 y lo había reservado para octubre de 2021.

En el video se puede ver a la clienta cortando vestidos de novia blancos y vestidos de novia chinos tradicionales. La persona que la grabó le informó que cada vestido cuesta miles y hasta decenas de miles de yuanes chinos.

This angry customer at a Chongqing bridal salon took out scissors and cut up wedding dress after wedding dress. The video has since gone viral on social media. pic.twitter.com/LSRXoI0OAa

— What's on Weibo (@WhatsOnWeibo) January 13, 2022