Haaland explota en contra de la directiva del Borussia Dortmund

El delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, pretendido por los grandes clubes europeos, reprochó a su club que le meta demasiada presión para que anuncie su decisión sobre su futuro lo antes posible.

Erling Haaland: “Borussia Dortmund have started to put lot of pressure on me. They want me to decide now. And so… yeah, things will happen NOW. Even if I only wanted to focus on football and play football”. 🟡 #Haaland

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022