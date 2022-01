VIDEO: suspenden a policía por agredir a su compañera durante un operativo

Un oficial fue suspendido y está bajo investigación al haber tomado a una compañera por el cuello mientras realizaban el arresto de un hombre, tras un video que salió a la luz el viernes.

El sargento identificado como Christopher Pullease, de la policía de Sunrise, Florida, se inclinó hacia el joven que fue arrestado mientras estaba en la patrulla con una aparente actitud desafiante, mientras se le pudo ver con un spray de pimienta, informó Insider.

Tras la actitud de Pullease, la oficial de 28 años, cuyo nombre no ha sido revelado, se le acercó al agente y lo intentó alejar del sospechoso, generando una reacción violenta por parte del sargento, quien la tomó por el cuello de forma agresiva y la empujó contra otro auto de policía.

Después de la agresión, Pullease regresó hacia el sospechoso que se encontraba en la patrulla, señala a la oficial con el dedo y se aleja del lugar.

En el video de la cámara corporal se muestra el incidente desde la perspectiva de Pullease y de otro oficial, y aunque no tiene audio, únicamente se puede ver la cara del sargento. El rostro del resto de personas se colocaron borrosos.

El incidente se dio luego de que la policía respondiera a una llamada de emergencia por un hombre que atacaba a personas afuera de una tienda de conveniencia, informó Vice News, que citó un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Sunrise.

Anthony Rosa, jefe de la policía de Sunrise, manifestó que el comportamiento de Pullease fue repugnante, y que el video habla por sí solo.

Asimismo, el jefe policial elogió a la agente por tratar de detener al sargento que se acercó con el spray de gas bajo un comportamiento que catalogó como “inapropiado y poco profesional”.

This violent officer Christopher Pullease,who works for the Sunrise Florida police Department puts his hands around the throat of a female officer who tried to stop him from attacking a black handcuffed suspect. @rolandsmartin pic.twitter.com/E22zCACkwN

— Black Flyte Time (@FlyteBlack) January 14, 2022