“Espero que Municipal nos ponga a prueba”, dice Mario Acevedo

El club Guastatoya será uno de los dos representantes de Guatemala en la próxima Liga de Campeones de Concacaf por lo que su técnico, Mario Acevedo, trabaja a “marcha forzada” para afinar detalles que les permitan trascender tanto en el torneo regional como en el Clausura 2022.

Luego de su paso exitoso por Santa Lucía, el estratega nicaragüense tomó las riendas del equipo de “pecho amarillo” y asegura que tiene “madera” para formar a un equipo goleador, además reconoció que rivales como Municipal, al que se medirá el próximo sábado, le sirven como parámetro para saber cómo están.

¿Qué tan diferente será este Guastatoya del que habíamos visto?

Desde que llegamos le hicimos ver a los jugadores que venimos para hacer trascender este proyecto. La idea es cambiarle la mentalidad al equipo, creo que el fin de semana se pudo ver algo de lo que pretendemos, un equipo práctico, que intenta jugar y trata de sacar los resultados. Este es solo el inicio, el torneo es largo y queda mucho por trabajar y corregir, pero es importante empezar bien y que los jugadores se den cuenta que tiene las capacidades para sacar este proyecto adelante.

La competencia interna ayuda…

Sí. Es importante que el jugador no se acomode y trabaje al máximo y qué mejor que tenga competencia. Hemos tratado de conformar un cuadro en el que haya una competencia interna sana en todo momento. La incorporación de los jóvenes que son titulares, de gente de abajo que está peleando por un puesto, hace que el equipo sea más competitivo. Les dije: “acá va a jugar el que esté mejor”, ellos lo tienen claro.

¿Cómo encontró al grupo?

Bien, es un grupo muy trabajador y profesional, son buenos jugadores, pero también buenas personas. Sabemos lo que nos jugamos y de la responsabilidad que conlleva hacer trascender a Guastatoya. Se nos viene la competencia internacional también. Los jugadores se esfuerzan cada día, están muy conscientes de que la única forma para sacar adelante esto es en base al trabajo.

¿Cómo ve físicamente al equipo?

Sabíamos que el tiempo para trabajar sería corto, pero los jugadores son muy receptivos. Esta semana tenemos que aprovecharla al máximo para seguir puliendo al equipo porque las siguientes semanas serán de recuperación, corrección y planificar el juego.

¿Le gusta Municipal para la segunda jornada?

Municipal siempre es un rival de respeto, de jerarquía, pero sinceramente son los equipos que quiero enfrentar y a mí me gusta enfrentarlo el fin de semana. Me servirá como parámetro para saber cuánto hemos crecido y asimilado la idea de juego, en qué tengo que corregir o hacer más énfasis. Para eso me va a servir un rival de máxima exigencia que nos ponga a prueba para ver cuánto hemos progresado.

¿Se puede superar la falta de gol que tuvo Guastatoya el torneo anterior?

Creo que tengo el material humano para sacar esto adelante, tengo a los dos últimos goleadores del Clausura anterior, Nicolás Martínez y Luis Landín, gente rápida por las bandas que también tiene gol, gente con llegada desde la segunda línea de ataque, creo que tenemos una serie de variantes como para generar y ser un poco más efectivos.

