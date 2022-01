Gareth Bale regresa a una convocatoria del Real Madrid

Gareth Bale vuelve a una lista de convocados del Real Madrid 38 días después para vestirse de blanco tras 144 días. El galés no juega con el Real Madrid desde el pasado 28 de agosto, fecha desde la que sólo ha ido uniendo lesiones.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cortó posibles especulaciones sobre el escaso protagonismo de Eden Hazard y Gareth Bale, que vuelve de lesión, en el equipo blanco, afirmando que “simplemente hay competencia” en el equipo.

🚨| Gareth Bale is training with the team! pic.twitter.com/E05vZvDceJ

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) January 18, 2022