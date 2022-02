Mujer patea en la cara a un bebé para que dejara de llorar

Hace pocos días se hizo viral en las redes sociales la polémica agresión a un bebé durante un vuelo de Bogotá a Barcelona, por parte de una mujer enfurecida por el llanto natural del menor.

Un usuario en la red social Twitter denunció que el pequeño niño fue pateado en la cara por una persona de la tercera edad, quien se justificó alegando que estaba estresada con el llanto del niño.

Una amiga de las víctimas afirmó que la madre no sabía cómo controlar el llanto de su bebé, por ello una persona le sugirió poner al niño a gatear por la aeronave y ella lo hizo.

No escribo mucho por aquí pero hoy la ocasión lo amerita. Vengo a contarles una historia de #maltratoinfantil que ojalá fuera de ficción y que como madre y defensora de la crianza respetuosa me obliga a no quedarme callada.

